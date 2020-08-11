الأنبا بولا مطران طنطا يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمدرسة الزهراء الإعدادية

أدلى الأنبا بولا مطران طنطا، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمقر مدرسة الزهراء الإعدادية بنات بمدينة طنطا.



وقال مطران طنطا، إنه على الجميع أن يشارك في الاستحقاق الانتخابي، ولا يتغافل أو يتهاون في أداء دوره وواجبه نحو نفسه وبلده والمجتمع واستكمال بناء مسيرة الوطن.



وفى نفس السياق، انتظمت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، وفتح أبوابها في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، تحت إشراف قضائي، وتأمين المقار ومحيطها من قبل الجيش والشرطة.



وشهدت العملية الانتخابية، بدء توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصوات فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستورى.



الجدير بالذكر أنه تجرى الانتخابات بمحافظة الغربية، فى 804 لجان موزعة داخل 694 مقارا على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين من أبناء المحافظة، الذين لهم حق التصويت 3 ملايين و327 ألفا، و350 مواطنا، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى يتنافس فيها 29 مرشحا للفوز بـ5 مقاعد فردية في دائرة محافظة الغربية، وقائمة واحدة بقطاع شرق ووسط الدلتا.