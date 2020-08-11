زعماء المعارضة التركية ينتقدون أردوغان وصهره على خلفية انهيار الليرة

انتقدت المعارضة في تركيا، سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان وصهره وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق التي أدت لتراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.

وقال زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أولئك الذين يحكمون بلداً يجب أن يكونوا قادرين على اتخاذ أفضل القرارات لصالح بلادهم في الأوقات الصعبة"، حسبما نقل موقع "العربية" الإخباري.

وجدد كيليتشدار أوغلو دعوته إلى إقالة وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق مخاطباً أردوغان: "عليك فصل الصهر غير الموثوق به، واستبداله بشخص مؤهل، عليك إصدار قرار على الفور، وأن تشرح للشعب بأمثلة أن الهدر سينتهي، يجب أن يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشكل عاجل لمناقشة المشاكل والحلول".

بدوره، قال رئيس وزراء تركيا الأسبق ورئيس "حزب المستقبل" المعارض أحمد داوود أوغلو، في فيديو عبر حسابه في "تويتر": "لم يصدر وزير الخزانة والمالية أي بيان ولم يظهر منذ ما يقرب من أسبوع أي منذ بداية الأزمة، هل تتخيلون أن وزير الصحة أثناء أزمة كورونا ووزير الغابات أثناء حرائق الغابات يفعلون هذا؟". وأضاف: "أيها السادة الذين أعلنوا منذ فترة وجيزة بخطب مجيدة أن اقتصادنا نهض، وأننا على وشك تحقيق نجاح تاريخي، هناك حريق في الاقتصاد، هناك فيروس وأزمة في الأسواق. اخرج وتحدث".

وفي إشارة إلى حملة أطلقها مسؤولون في "حزب العدالة والتنمية" الحاكم لدعم صهر أردوغان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال داوود أوغلو: "بدلاً من الظهور أمام الشعب للمساءلة، تم إصدار عدد من التصريحات التآمرية غير المعقولة مع حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما رأينا من قبل".

وانتقد رئيس "حزب المستقبل" النظام الرئاسي، قائلاً: "مع الانتقال إلى النظام الرئاسي، لقد حذرنا هذه الحكومة، وبدلاً من الاستماع إلى أصحاب الخبرة، استسلمت هذه الحكومة لمجموعة من المتآمرين الجاهلين وأعداء الديمقراطية".

وختم داوود بالقول: "نحن أمام حكومة تعتقد أنها ستحكم البلاد بنظريات المؤامرة بدلاً من التعامل الجاد مع المشاكل، النتيجة الوحيدة لهذا المسار هي فقدان المزيد من الرخاء لبلدنا، وإفقار المواطنين، وهدر مواردنا".

وتراجعت الليرة التركية مجدداً الاثنين، بعد أن لامست مستوىً قياسياً منخفضاً الأسبوع الماضي، إذ هبطت 0.8% مقابل الدولار، بينما واصل البنك المركزي رفع بعض تكاليف الاقتراض عبر قنوات خلفية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.

وسجلت الليرة، التي هبطت في سبعة من أيام التداول العشرة الأخيرة، 7.34 مقابل الدولار.