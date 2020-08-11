أعلن مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، أن برنامج الأغذية العالمي يعتزم إرسال 50 ألف طن من القمح إلى بيروت "لتعزيز الإمدادات الوطنية".

ووفق بيان لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، نشره في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم، تفقد مدير البرنامج التنفيذي ديفيد بيزلي الوضع في بيروت للاستعداد لتقديم المساعدات لملايين اللبنانيين بأسرع ما يمكن.

وأشار البيان، إلى أن برنامج الأغذية العالمي يقوم بنقل وحدات التخزين المتنقلة والمعدات الأخرى جوًا كحل مؤقت لصوامع الحبوب التي دمرها الانفجار.

وعبر برنامج الأغذية العالمي، عن قلقه البالغ، من أن الخبز قد ينفد من لبنان في غضون أسبوعين ونصف الأسبوع بسبب الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت.

وقال بيزلي، إن 85 بالمئة من الحبوب في البلاد تأتي عبر مرفأ بيروت المدمر، لكنه يعتقد أنه يمكن تشغيل منطقة من الميناء هذا الشهر.

وضرب انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء، الماضي، ما أحدث دمارًا هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات بعيدة، كما تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.

وأسفر الانفجار عن سقوط 164 قتيلا ونحو 6000 جريح، حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة اللبنانية.