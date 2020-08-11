مسؤول عراقي يدعو لاستدعاء سفير تركيا بسبب مقتل ضابطين ومنتسب من حرس الحدود العراقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



استنكر نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، قصف القوات التركية عجلة (مركبة)عسكرية تابعة لقوات حرس الحدود العراقية، وأدت إلى مقتل ضابطين ومنتسب في منطقة سيدكان بمحافظة اربيل بأقليم كردستان.

وأكد في تصريح صحفي، «أن الاعتداءات التركية على سيادة العراق وحماة ثغوره من شأنها أن تلحق الضرر بالعلاقات التاريخية بين العراق وتركيا بشكل كامل، وعلى مجلس الامن الدولي التدخل العاجل لوقف الانتهاكات التركية والتأكيد على احترام مبادئ حسن الجوار».

وطالب الكعبي الحكومة «باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه رسالة احتاج شديد اللهجة وعدم تكرار التجاوزات التركية التي تعد انتهاكا صارخا لجميع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

كانت وزارة الخارجية العراقية، استدعت مرتين في شهر يونيو الماضي السفير التركي لدي بغداد احتجاجا على هجمات من الجيش التركي داخل العراق.

يشار إلى أن تركيا تخرق مرارا المجال الجوي العراقي بزعم ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وتسبب تلك الهجمات كثيرا في سقوط ضحايا من المدنيين.