وزير الإسكان يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ: المشاركة واجب وطني

أدلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة المقطم الرسمية لغات، وذلك فى اليوم الأول للانتخابات.

وأكد وزير الإسكان أن المصريين يتمتعون بالحس الوطنى تجاه مصرنا الحبيبة، والحرص على التصويت فى الاستحقاقات الدستورية من أجل المشاركة فى استكمال بناء مؤسسات الدولة، وتوفير مستقبل أفضل لوطنهم، ودعم المسار الديمقراطي.

ودعا الدكتور عاصم الجزار، جموع المصريين لممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيق لحقه الدستوري.

وأوضح الوزير أن المجالس النيابية المنتخبة، هى التى تعبر عن رأي المواطنين فى كل القضايا، وتعمل على اتخاذ القرارات التى تخدم مصالح المواطنين وتعبر عن مطالبهم.