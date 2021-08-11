محافظ الإسكندرية يتوقف أمام مستشفى الشاطبى لتواجد أهالى المرضى على الرصيف

توقف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشكل مفاجئ أمام مستشفي الشاطبي لتواجد عدد كبير من أهالي المرضي القادمين من محافظات مجاورة على الرصيف المقابل للمستشفي، وذلك للاستفسار عن سبب تواجدهم.

وأشارت محافظة الاسكندرية، فى بيان صادر اليوم، أن المحافظ تحدث لأهالى المرضي المتواجدين على الرصيف، قائلاً: "الإسكندرية ترحب بجميع أهالينا من المحافظات المجاورة"، موجههم بضرورة تقليل أعدادهم وعدم تواجدهم بتلك الأعداد الكبيرة حفاظاً على سلامتهم وراحة المرضى.

وأكد المحافظ، أنه سيجرى التنسيق مع مدير المستشفي والجهات المختصة بتوفير مكان مخصص لأهالي المرضي، ولكن بشرط التزام الأهالي بتواجد فرد واحد أو اثنين فقط، لافتاً إلى أن هذا الشكل غير مقبول نهائياً ويعمل على خلق مزيد من التعديات والمخالفات.

جاء ذلك خلال جولات المحافظ الميدانية على مستوى الأحياء للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، وخاصة خلال تلك الفترة التي تستقبل فيها الإسكندرية عددا كبيرا من المصطافين والزوار من جميع المحافظات.