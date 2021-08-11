 حقن الآلاف بمحلول ملحي بدلا من لقاح كورونا في ألمانيا - بوابة الشروق
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حقن الآلاف بمحلول ملحي بدلا من لقاح كورونا في ألمانيا

ارشيفية
ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 11 أغسطس 2021 - 11:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 أغسطس 2021 - 11:18 م
أعلنت وزارة الصحة في ولاية سكسونيا السفلى بألمانيا اليوم الأربعاء إن أكثر من ألفي شخص تقدموا بطلبات لإعادة تطعيمهم ضد فيروس كورونا بعد ورود تقارير عن اتهام ممرضة باستخدام محلول ملحي في التطعيم، بدلا من اللقاحات المخصصة لذلك.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الواقعة متعمدة أم حادث عارض.

وقال متحدث باسم منطقة فريزلاند، بولاية سكسونيا السلفى، إنه سيتم تقديم أول جرعات اللقاح التنشيطية للمتضررين بعد غد الجمعة.

وأعلنت الشرطة أمس الثلاثاء أن ممرضة ربما حقنت آلاف الأشخاص بمحلول ملحي بدلا من لقاح كورونا في مركز للتطيعم في فريزلاند، وأن العدد أكبر كثيرا مما كان يعتقد سابقا.

ووفقا لإدارة المنطقة، ربما تضرر 8557 شخصا كانوا تلقوا التطعيم في الفترة بين 5 مارس و20 أبريل.

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