وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره الباكستاني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة في المجالات المختلفة.

جاء ذلك خلال مباحثاتهما اليوم الأربعاء، في إسلام أباد، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية، إذ استعرضا سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام المُشترَك، والقضايا الإقليمية والدولية.

وقد وصل وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، اليوم إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد في زيارة رسمية تستغرق يومين لبحث دعم العلاقات المشتركة، حيث كان في استقباله وزير الخارجية شاه محمود قريشي.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم، إن باكستان والعراق تتمتعان بعلاقات ثنائية وثيقة، حيث تولي باكستان أهمية كبيرة لدعمها خلال الفترة المقبلة وتوسيع التعاون المتبادل في مختلف المجالات.

وأوضح البيان أن "زيارة وزير الخارجية العراقي من المتوقع أن تضيف زخما إضافيا للمسار الإيجابي للعلاقات الأخوية بين باكستان والعراق".

ووفقا لوكالة الأنباء الباكستانية، من المقرر أن يشهد الطرفان توقيع عدد من مذكرات التفاهم.