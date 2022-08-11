ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا إلى مستويات قياسية جديدة

ارتفعت أسعار الكهرباء في أوروبا إلى مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل نقص الإمدادات نتيجة موجة الحر الشديدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ارتفاع الأسعار يعكس تداعيات نقص إمدادات الغاز الطبيعي في الأسواق، مع تخفيض روسيا لكميات الغاز التي تصدرها إلى أوروبا، التي تحاول ملء مستودعات التخزين استعدادا لموسم ذروة الطلب على الطاقة في الشتاء.

كما أدى خروج عدد من مفاعلات الطاقة النووية الأوروبية من الخدمة وضعف الرياح وانخفاض مناسيب المياه في الأنهار الأوروبية إلى انخفاض معدلات توليد الكهرباء في القارة.

وقالت أنجريت جرويبل رئيسة المجلس الأوروبي لأجهزة تنظيم قطاع الطاقة إنه إذا أوقفت روسيا ضخ الغاز الطبيعي لن يكون هناك كميات كافية لتلبية الطلب، وهو ما سيؤدي إلى قطع الكهرباء بشكل دوري".

وارتفع سعر العقود الآجلة للكهرباء في ألمانيا، وهو السعر القياسي لأوروبا بنسبة 6ر6% إلى 455 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم العام المقبل، في بورصة /وان يوروب/ للكهرباء وهو سعر قياسي.

وارتفعت الأسعار في فرنسا بنسبة 8ر7% إلى 622 يورو لكل جيجاوات/ساعة، وهو ما يعادل نحو 1100 دولار لكل برميل نفط.