الصين تجدد إنذارا باللون البرتقالي بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، اليوم الخميس، إصدار إنذار باللون البرتقالي لدرجات الحرارة المرتفعة بسبب استمرار موجة ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في العديد من مناطق البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وقال المركز إن درجات الحرارة في أجزاء من شنشي وهوبي وسيتشوان وتشونجتشينج وجيانجسو وآنهوي وتشجيانج قد تتجاوز 40 درجة مئوية.



ونصح المركز المواطنين بتجنب القيام بأنشطة في أماكن مفتوحة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، واقترح على العمال تقصير الوقت الذي يتعرضون فيه لدرجات الحرارة المرتفعة في الهواء الطلق.



ونصح المركز الحكومات المحلية باتخاذ إجراءات لمنع الحرائق الناجمة عن الحمل الكهربائي المفرط على الأسلاك والمحولات.



ويوجد في الصين نظام للتحذير من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.