تحتضن العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة العربية العادية الـ34 والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، بمشاركة قادة وزعماء عرب.

وتعد هذه القمة العربية الرابعة التي يستضيفها العراق في تاريخه، وتعقد تحت شعار: "حوار وتضامن وتنمية"، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل ليبيا وسوريا والسودان.

وبدأ توافد القادة والزعماء ورؤساء وفود الدول العربية على بغداد، فقد توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في القمة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس سيلقي كلمة مصر خلال القمة، حيث يستعرض رؤية مصر بشأن التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

كما وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود ، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، ونائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع في سلطنة عمان شهاب بن طارق آل سعيد، والفريق أول إبراهيم جابر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، ورئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز ضيف شرف القمة.

كما أناب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء جعفر حسان لينوب لحضور القمة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد وصل إلى العراق مساء الخميس للمشاركة في القمة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي إن جدول أعمال القمة العربية التي اعتمدها الاجتماع التحضيري الذي عقده وزراء الخارجية العرب، يتضمن 8 بنود رئيسة تشمل مختلف ملفات العمل العربي المشترك، في مقدمتها القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب".

من جهته، قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، إن الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الـ34، جرى في أجواء إيجابية وشهد قدرًا كبيرًا من التوافق حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

وأوضح عبدالعاطي خلال لقاء على قناة القاهرة الإخبارية، أن من بين أبرز مشروعات القرارات التي تم التوافق عليها، مشروع قرار خاص بالقضية الفلسطينية، يعكس الاجماع العربي على دعم القضية المركزية، بما في ذلك التأكيد على دعم خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، التي أقرتها القمة العربية الطارئة بالقاهرة في الرابع من مارس الماضي.

بدوره، أوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن القضية الفلسطينية في صدارة قرارات جدول أعمال القمة العربية، بالإضافة إلى أهم القضايا الأخرى التي يفرضها الوضع الراهن في الدول العربية، مثل التطورات في كل من اليمن وليبيا والسودان وسوريا، فضلا عن التضامن مع لبنان.

وكشف السفير حسام زكي عن طرح مبادرة لإنشاء صندوق عربي لدعم التعافي وإعادة الإعمار في الدول التي تخرج من النزاعات.

وقال زكي خلال مؤتمر صحفي في بغداد، أمس، إن هذه المبادرة أمر إيجابي، حظى بتأييد الجميع. وتابع:"أثق أن يتم الترحيب بهذه المبادرة من قبل القمة العربية".

وأشار إلى بدء العراق طرح مبالغ في هذا الصندوق، فضلا عن العمل العربي لتفعيل هذه الفكرة بما يساهم في تحقيق الهدف منها.

وتابع: "نعول على القمتين العربية والتنموية ونعلم جيدا أن كلما شد العراق عوده صب هذا في مصلحة العرب ككل، وذلك في إطار التعايش السلمي والعلاقات الودية على أساس التضامن العربي العربي، فالعراق يقدم لنا أملا في التضامن العربي من خلال مبادرات ومقترحات شأنها تعزيز التضامن العربي سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

كما نفى السفير حسام زكي انسحاب أي دولة عربية من قمة بغداد، مشيرا إلى أن جميع الدول ممثلة.

من جهته، أكد مندوب الأردن الدائم لدى جامعة العربية، السفير أمجد العضايلة في تصريح لــ"الشروق"، أن قمة بغداد تأتي في ظل مرحلةٍ مهمة نحتاج فيها لتمتين أواصر التنسيق والتعاون البيني وتحقيق التكاتف العربي، مشيرا إلى أن القمتين في الجانبين السياسي والتنموي، ستخلصان إلى قرارات مهمة لابد من البناء عليها.