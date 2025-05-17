الشربيني: منح الفرصة كاملة لجميع المواطنين المتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5" لاستيفاء المستندات وتقديم التظلمات



-الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: الخميس 29 مايو.. بدء تحديد العملاء ممن هم داخل الأولوية لبدء سداد الأقساط ربع السنوية

مي عبد الحميد: انطباق الشروط على أكثر من ٤٢٤ ألف مواطن متقدم بالإعلان حتى تاريخه



أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سوف يغلق باب التظلمات غدا، الموافق ١٨ مايو الجاري للعملاء المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" ممن تم رفضهم بسبب امتلاك عداد كهرباء.

وأوضح الوزير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منح الفرصة كاملة لجميع المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" لاستيفاء المستندات المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط، حيث سبق وتم فتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، وكذلك المواطنين ممن لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم وقاموا بسداد مقدمات جدية الحجز خلال الفترة من الأحد ٢٣ مارس ٢٠٢٥ حتى الخميس ٢٤ أبريل ٢٠٢٥، كما تم إتاحة أسبوعين كفترة إضافية لتلقي طلبات تظلمات المواطنين المرفوضين بسبب امتلاك عداد الكهرباء خلال الفترة من 4/5/2025 حتى 18/5/2025. علماً بأنه تم فتح باب التظلمات لكل العملاء ضمن البيانات الوادة من وزارة الكهرباء، حيث قام عدد 13413 مواطنا بتقديم طلب تظلم خلال الفترة الإضافية، وتم قبول 6630 ورفض 6783 طلبا حتى تاريخه.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم فحص التظلمات التي يتقدم بها المواطنون أولا بأول بما يضمن سرعة الرد على التظلمات ومعرفة كل مواطن لموقفه النهائي، مع إتاحة فرصة للرد واستيفاء المستندات المطلوبة حتى نهاية فترة التظلمات وما سيليها لمدة أسبوع، كفرصة أخيرة للعملاء المتقدمين بالتظلمات لاستيفاء كافة المطلوب منهم.

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن النتائج الأولية للفرز والتظلمات أشارت إلى بلوغ العملاء المنطبق عليهم الشروط لعدد 424229 مواطنًا مقابل 142641 عميلا لم تنطبق عليهم الشروط حتى تاريخه، وذلك على مستوى مشروعات الإعلان التي تقدم عليها عدد مواطنين يزيد على عدد الوحدات المتاحة بالإعلان، حيث بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بمشروعات تسليم خلال 36 شهرًا 323511 عميلاً مقابل عدد 41782 وحدة سكنية تم طرحا بالإعلان.

وذكرت أن المؤشرات أوضحت أن عددا من المدن شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين مقارنة بغيرها، فعلي سبيل المثال بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئياً بمدينة حدائق العاصمة (٩٠م2) 139727 عميلاً مقابل 13 ألف وحدة سكنية مطروحة بالإعلان، ومدينة حدائق أكتوبر (90م2) عدد 83913 عميلا تنطبق عليهم الشروط مقابل 9504 وحدات سكنية، ومدينة أكتوبر الجديدة (٩٠م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 26987 عميلا مقابل 10 آلاف وحدة سكنية، ومدينة العاشر من رمضان (٩٠م2) عدد 45503 عملاء منطبق عليهم الشروط مقابل عدد 5639 وحدة سكنية، ومدينة 15 مايو (90م2) 17932 عميلا تنطبق عليهم الشروط مقابل 960 وحدة سكنية تم طرحها بالإعلان.

وأضافت مي عبد الحميد أن عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بمشروعات جاهزة للتسليم وتم فرز طلبات العملاء المتقدمين عليها بسبب زيادة عدد الطلبات على الوحدات المطروحة بالمشروع، بلغ 100718 عميلاً مقابل 18747 وحدة سكنية. حيث أوضحت المؤشرات أن أكثر المدن التي شهدت إقبالاً من جانب المواطنين هى مدينة أكتوبر الجديدة (90م2) والتي بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها مبدئياً 18990 عميلاً مقابل 3 آلاف وحدة سكنية مطروحة بالإعلان، ومدينة برج العرب الجديدة (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 4086 عميلاً مقابل ألف وحدة سكنية، ومدينة السادات (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 14319 عميلاً مقابل 2400 وحدة سكنية، ومدينة سوهاج الجديدة (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 14296 عميلاً مقابل 420 وحدة سكنية، ومدينة قنا الجديدة (90م2) حيث بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 8702 عميل مقابل ألف وحدة سكنية, ومدينة المنيا الجديدة (90م2) بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 6247 عميلاً مقابل 800 وحدة سكنية.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه جار فرز عدد 3718 عميلاً ممن قاموا بتسجيل بياناتهم خلال فترة التظلمات ممن سبق لهم سداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من التسجيل خلال فترة الإعلان السابق، وذلك تمهيداً لتحديد العملاء المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط، علمًا بأنه سوف يتم إتاحة التظلمات للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط خلال الفترة من 21/5/2025 وحتى 25/5/2025.

وأضافت أن الخطوة التالية لغلق باب التظلمات ستكون ترتيب أولويات العملاء المنطبق عليهم الشروط، لتحديد العملاء ممن هم داخل أو خارج أولوية الوحدات السكنية المتاحة في ضوء المحددات المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء، حيث سيتم إرسال رسائل نصية لكافة العملاء (المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط) على أرقام التليفونات المسجلة على طلباتهم بداية من يوم الخميس 29 مايو 2025، وذلك كما يلي، أولاً: توجيه العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم داخل أولوية الوحدات تسليم خلال 36 شهرا للبدء في سداد الأقساط ربع السنوية، ثانياً: إخطار العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم داخل أولوية الوحدات الجاهزة للتسليم بالبدء في التعامل على ملفاتهم فوراُ وإرسالها إلى شركات الاستعلام. ثالثاً: العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية كل مشروعات إعلان سكن لكل المصريين (5) فسيتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، علماً بأنه في حالة سحب المقدمات خلال 30 يوما من وصول الرسالة النصية للعميل سيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، بشرط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم. رابعاً: العملاء غير المنطبق عليهم الشروط بكل مشروعات إعلان سكن لكل المصريين (5) فسيتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، علماً بأنه في حالة سحب المقدمات خلال 14 يوما من وصول الرسالة النصية للعميل/أو سبق قيام العميل بسحب مقدم جدية الحجز على الإعلان، فسيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، وذلك دون عدم الانطباق بسبب سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن، وبشرط إنطباق محددات الإعلان الجديد عليهم، هذا ومن جانب اخر فقد قام عدد 104066 عميلا باسترداد مقدمات جدية الحجز من إجمالى المتقدمين حتى تاريخه.

وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي: "http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابط https://www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.