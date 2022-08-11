مقتل أحد مسؤولي طالبان إثر انفجار بالعاصمة كابل

قال مسؤول المخابرات في الحي الذي وقع فيه انفجار بالعاصمة الأفغانية، إن «الشيخ رحيم الله حقاني، رجل الدين البارز في حركة طالبان، قُتل بالهجوم، اليوم الخميس».

وبحسب ما نشره موقع «العربية. نت»، قالت أربعة مصادر لـ«رويترز»، إن الهجوم وقع في مدرسة دينية بالعاصمة الأفغانية، عندما فجر رجل فقد ساقه في السابق، متفجرات مخبأة في ساق صناعية بلاستيكية.

ولم يتضح بعد من يقف وراء الانفجار، وقالت المصادر إن طالبان تحقق في الحادث.

ولقي المئات في أفغانستان حتفهم منذ اجتاح مقاتلو طالبان البلاد واستولوا على السلطة قبل نحو عام، على الرغم من تحسن الوضع الأمني منذ ذلك الحين، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة في تقرير صدر الأربعاء.

وسلطت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، الضوء في تقريرها أيضا على الوضع السيئ للنساء والفتيات منذ استيلاء طالبان على السلطة، وكيف جردن من الكثير من حقوقهن في ظل حكام أفغانستان الحاليين.

وقال ماركوس بوتزيل، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، إن رصدنا يكشف أنه رغم تحسن الوضع الأمني منذ 15 أغسطس الماضي، حرم شعب أفغانستان، لاسيما النساء والفتيات من التمتع بحقوقهن كاملة.