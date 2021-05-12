نائب وزير الخارجية الروسية يبحث مع السفير الأردني تصعيد التوتر في قطاع غزة

استقبل مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في موسكو خالد شوابكة، بناء على طلبه.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، تم خلال المحادثة، مناقشة الجوانب الرئيسية للأجندة الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في سوريا وتصعيد التوتر في قطاع غزة والضفة الغربية لنهر الأردن، بما في ذلك القدس الشرقية، حسب بيان وزارة الخارجية الروسية.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى الحاجة لتسوية سريعة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق مبدأ الدولتين، وعلى أساس قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما تم التطرق إلى قضايا الساعة المتعلقة بزيادة تعزيز العلاقات الروسية الأردنية الودية.