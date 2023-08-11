تقرير: الحكومة الألمانية تدرس تسليم صواريخ كروز إلى أوكرانيا

أفادت تقارير إعلامية أن الحكومة الألمانية تدرس طلب أوكرانيا الحصول على صواريخ كروز ألمانية من طراز "تاوروس".



وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن الحكومة الألمانية تدرس كيف يمكن لبرلين تزويد أوكرانيا بـ"تاوروس" من مخزونات الجيش الألماني خلال الأشهر المقبلة.



وأوضحت المجلة أن هناك محادثات تُجرى حول هذا الشأن بين وزارة الدفاع وقطاع تصنيع الأسلحة.



وذكرت بوابة "تي أونلاين" الإخبارية أمس الخميس استنادا إلى مصادر في الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الحكومة الألمانية تعتزم الإعلان "قريبا" عن تسليم صواريخ "تاوروس" لأوكرانيا.



وذكرت "دير شبيجل" أيضا أن وزارة الدفاع طلبت من الشركة المصنعة لـ"تاوروس" إدخال قيود على برمجة الاستهداف في الصواريخ.



وبحسب المجلة، فإن المستشار الألماني أولاف شولتس يريد عبر هذه التعديلات التقنية الحيلولة دون استخدام أوكرانيا الصواريخ طويلة المدى في شن هجمات على الأراضي الروسية. وأوضحت المجلة أن مصادر في الشركة المصنعة ذكرت أنه يمكن بالطبع إدخال مثل هذا التقييد على النظام، لكنه سيستغرق بضعة أسابيع.



وتطلب أوكرانيا صواريخ كروز من طراز "تاوروس" من برلين حتى تتمكن من مهاجمة مواقع للقوات المسلحة الروسية بعيدا عن خط المواجهة.



وكانت الحكومة الألمانية مترددة في الاستجابة، لأن المقذوفات يمكن أن تصل أيضا إلى الأراضي الروسية. وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الأسبوع الماضي: "هذا الأمر ليس على رأس أولوياتنا الآن".



وذكر الوزير أن هناك بالتأكيد مخاوف واضحة بشأن التسليم، لكنه لم يستبعد بشكل قاطع التسليم في المستقبل، وقال: "وقت اتخاذ القرار لم يحن بعد بالنسبة لنا".