جسور الأمل تواصل جلسات التخاطب المجانية لذوي الهمم بجنوب سيناء

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، تواصل جلسات التخاطب المجانية لذوي الهمم بمركز التخاطب وتنمية المهارات بمركز التنمية الشبابية بمدينة طور سيناء، اعتبارًا من يوم السبت وحتى الأربعاء من كل أسبوع، بداية من الساعة السادسة مساءً.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن العمل مستمر بمركز التخاطب وتنمية المهارات بمركز التنمية الشبابية بالطور، لتقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية العلاجية لذوي الهمم بالمجان، وذلك ضمن برنامج "جسور الأمل" الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لدعم ذوي الهمم وتنمية قدراتهم الخاصة على مستوى كافة مدن المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى تجهيز مركز التخاطب على أعلى مستوى بمختلف الأجهزة والوسائل العلاجية التعليمية، لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال، وأيضًا ذويهم عن طريق تقديم برامج توعية للأسرة، وكيفية التعامل مع أطفالهم، إضافة إلى علاج لحالات المشاكل السلوكية و الانفعالية للأطفال، وعلاج عيوب النطق والكلام والتأخر اللغوي، وتطوير المهارات اللغوية والسمعية، وتنمية المهارات، والتعديل السلوكي.