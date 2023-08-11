نيويورك تايمز: تبادل السجناء بين واشنطن وطهران يسهل جهود احتواء البرنامج النووي الإيراني

- مسئولان إسرائيليان: ما يحدث جزء من اتفاق أمريكي إيراني واسع النطاق توصلا إليه خلال محادثاتهما في سلطنة عمان

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن اتفاق تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن يسهل جهود احتواء البرنامج النووي لطهران.



ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسئولين ومحلليين أن الإعلان عن اتفاق لتبادل السجناء بين واشطن وطهران يمكنه زيادة الاحتمالات لمزيد من التعاون، بما في ذلك الهدف القديم لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المتمثل في احتواء برنامج إيران النووي.



وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين توجد العديد من نقاط التوتر والأعمال العدائية الراسخة بين واشنطن وطهران، بما في ذلك التهديدات الإيرانية لحركة الملاحة في الخليج العربي ودعم إيران للحرب الروسية في أوكرانيا، فإن نجاح اتفاقية تبادل السجناء التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس يزيل مشكلة خطيرة من علاقة ليست بعيدة مطلقاً عن المواجهة العسكرية.



وبموجب الاتفاق الذي تم الإعلان عنه أمس الخميس، ستطلق إيران سراح خمسة أمريكيين من أصل إيراني من السجن مقابل تحرير خمسة إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة، إلى جانب الإفراج عن حوالي 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية لأغراض إنسانية تحت رقابة صارمة.



ويأتي الاتفاق بينما يبدو أن إيران والولايات المتحدة تلتزمان باتفاق غير رسمي تحد إيران بموجبه من برنامجها النووي وقيدت مليشياتها بالوكالة في العراق وسوريا لتجنب الانتقام الأمريكي.



وبحسب "نيويورك تايمز"، نفى المسئولون الأمريكيون مراراً وتكراراً توصلهم لأي "اتفاق" نووي مع إيران بعد محادثات غير مباشرة عقدت في سلطنة عمان، في وقت سابق من هذا العام. لكن مسئولون من عدة دول تحدثوا عن تلك المناقشات، ويبدو أن إيران تلتزم باتفاق.



وتتضمن معايير ذاك الاتفاق تخصيب اليورانيوم بمستويات نقاء لا تزيد عن 60%، وعدم شن الجماعات المسلحة الموالية لطهران هجمات على القوات الأمريكية في سوريا والعراق.



وقال مسئولا دفاع إسرائيليان بارزان إن الاتفاق الذي ينطوي على تبادل السجناء و تحرير الأموال الإيرانية المجمدة هو جزء من اتفاق أوسع نطاق تم التوصل إليه في سلطنة عمان.



وأوضح المسئولان أن هذه الاتفاقات تطبق بالفعل على الأرض. وقال مسئول عسكري أمريكي بارز أن هناك تراجع في نشاط المليشيات الإيرانية في سوريا والعراق ضد القوات الأمريكية الموجودة هناك خلال الأسابيع الأخيرة.



وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الاختلاف بين الاتفاق غير الرسمي بشأن المساءل النووية والرسمي مهم سياسياً؛ حيث سيتطلب اتفاقا رسميا على الأرجح موافقة الكونجرس الأمريكي، موضحة أن الاتفاق غير الرسمي يتيح لإدارة بايدن بتجنب الكونجرس، الأمر الذي يغضب العديد من الجمهوريين، الذين شكا بعضهم، الخميس، من أن اتفاق إطلاق سراح الأمريكيين كافأ إيران بمليارات الدولارات على احتجاز الرهائن.