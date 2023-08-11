أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إقالة جميع رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد.

وكتب زيلينسكي، في بيان على تطبيق التواصل "تيليحرام": "هذا النظام يجب أن يديره أشخاص على دراية تامة بماهية الحرب ولماذا يعد التهكم والرشاوى خلال الحرب خيانة"، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني هو المسؤول عن تنفيذ هذا القرار.

ميدانيا، سقطت شظايا صواريخ على أرض مستشفى للأطفال في كييف، اليوم الجمعة، كما هزت انفجارات العاصمة الأوكرانية.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن أحدا لم يصب في المستشفى، وأضاف أن حطام الصواريخ ألحق أضرارا بسقف منزل وسقط على مجموعة منازل ريفية في منطقة أوبولون شمال العاصمة.

وأعلن الجيش الأوكراني إن القوات الجوية أسقطت صاروخا من بين 4 صواريخ فرط صوتية أطلقتها روسيا، اليوم الجمعة، على مطار عسكري في منطقة إيفانو-فرانكيفسك غرب البلاد.

وفي بيان على "تيليجرام"، أضاف الجيش: "دمرت (القوات الجوية الأوكرانية) صاروخا (فرط صوتي) من طراز إكس-47 في منطقة كييف. قصفت باقي الصواريخ مناطق قرب المطار. لحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية، وأصاب أحد الصواريخ منطقة سكنية"