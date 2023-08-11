بدء الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة صادرتها أمريكا

أعلنت إيران عن بدء الإفراج عن مليارات الدولارات من أموالها التي كانت الولايات المتحدة قد صادرتها بشكل غير قانوني في كوريا الجنوبية لعدة سنوات، مشيرة إلى أنه تم الحصول على ضمانات ضرورية لوفاء أمريكا بالتزاماتها في هذا الصدد.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الایرانية بشأن الاتفاق الإيراني-الأمريكي حول تبادل السجناء والافراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بشكل غير قانوني من قبل الولايات المتحدة،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وذكر البيان بأن طريقة استخدام هذه الأموال المجمدة بعد الإفراج عنها سيكون تحت تصرف الجمهورية الإسلامية، وستتولى السلطات المختصة عملية إنفاقها بالنحو الذي تراه مناسبا تلبية لاحتياجات البلد المختلفة.

وتابع البيان أيضا أنه تمت متابعة قضية السجناء الإيرانيين "الأبرياء" الذين تم اعتقالهم وسجنهم بشكل غير قانوني في أمريكا على مدى السنوات الماضية بتهم باطلة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية القاسية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إطلاق سراح عدد من هؤلاء السجناء المحتجزين .

وأشارت "إرنا"إلى أن السجناء الأمريكيين الذين تشملهم عملية التبادل هذه لا يزالون موجودين في إيران.

وأعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، أمس الخميس، أنه تم الإفراج عن خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران من سجن في طهران وإيداعهم قيد الإقامة الجبرية.

وتحدثت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي عن "خطوة مشجعة" لكنها ذكرت أن هناك المزيد من المفاوضات العسيرة القادمة لإعادة الخمسة سجناء إلى وطنهم.