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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ عبد الرحمن السديس، بعدما تدخل لإكمال صلاة الجمعة في الحرم المكي بدلا من الشيخ ماهر المعيقلي الذي شعر بوعكة صحية طارئة.



وخلال إقامة الصلاة لآخر جمعة في شهر محرم، لم يستطع خطيب المسجد الحرام، الشيخ ماهر المعيقلي، إكمال الصلاة في بدايتها.

وخلال البث بدأ صوت الشيخ المعقيلي متعبا، قبل أن ينقطع عن قراءة صورة الفاتحة، ليتدخل بعدها الشيخ عبد الرحمن السديس ويكمل الصلاة بدلا عنه.

وقال البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إن الشيخ المعيقلي أصيب بوعكة صحية أثناء أداة الصلاة، قد تكون بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وقبل أيام، تم تعيين الشيخ عبد الرحمن السديس رئيسا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.