إنريكي: أزمة مبابي؟ سان جيرمان فوق الجميع

أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن تمنيه أن يصل سان جيرمان وكيليان مبابي، نجم الفريق، إلى حال في الأزمة القائمة بينهما، مؤكدًا أن النادي فوق الجميع.

تحدث لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة لوريان في الدوري الفرنسي، عن قضية كيليان مبابي، قائلًا:" هذا الوضع موجود بالفعل، تم الوصول إلى حل إيجابي من جانب النادي قبل وصولي لتدريب الفريق".

أضاف إنريكي:" آمل أن يتوصل النادي واللاعب إلى اتفاق، أذكرك بفلسفة النادي الذي يريد أن يكون فوق الجميع".

وتطرق إنريكي للحديث عن وضع فيراتي ونيمار، قائلًا:" لن أقول أي شئ آخر عن مبابي، بالنسبة لماركو فيراتي ونيمار، عادة ما أبقي محادثاتنا سرية، قراراتي ستعبر لكم عن رأيي بوضوح شديد".

مازالت أزمة مبابي وباريس سان جيرمان مستمرة، في ظل رغبة مبابي في الرحيل وعدم تمديد تعاقده لموسم إضافي، في حين يرغب سان جيرمان في المحافظة على حقوقه وعدم السماح له بالرحيل المجاني.