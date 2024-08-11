ترامب: مايكروسوفت أبلغتنا أن أحد مواقعنا الإلكترونية تعرض للاختراق من قبل الحكومة الإيرانية

ذكر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، أن شركة مايكروسوفت أبلغته أن أحد المواقع الإلكترونية لحملته الانتخابية تعرض للاختراق من قبل الحكومة الإيرانية، لكن المتسللين لم يتمكنوا من الوصول سوى إلى "معلومات متاحة للجمهور" خلال عملية الاختراق.

وقال ترامب، في منشور على شبكة تروث سوشيال الخاصة به أمس السبت، "ومع ذلك، لا ينبغي لهم أن يفعلوا أي شيء من هذا القبيل"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ترامب أن "إيران وغيرها من الدول لن يتوقفوا، لأن حكومتنا ضعيفة وغير فعالة، لكن ذلك لن يدوم طويلا".

وتم الإعلان عن عملية الاختراق لأول مرة من قبل صحيفة بوليتيكو، التي قالت إنها بدأت في تلقي رسائل بريد إلكتروني تحتوي على وثائق عن حملة ترامب الداخلية من حساب مجهول في تموز/يوليو الماضي.

وتضمنت هذه الملفات، التي تم نشرها على مدار بضعة أسابيع، ملفا عن السيناتور جيه دي فانس، الذي رشحه ترامب لمنصب نائب الرئيس، بحسب تقرير الصحيفة.