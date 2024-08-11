استهل رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، مساء أمس السبت، منشوراته على موقع إنستجرام بنعي رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية، بعد رفع حظر الوصول إلى التطبيق.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الأحد، بأن ألطون شارك في صفحته صورة لهنية، معلقا: "نستذكر الشهيد إسماعيل هنية بالرحمة في اليوم العاشر لاستشهاده".

وأضاف: "نضالنا سيستمر بقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان، حتى تتحرر فلسطين ويحاسب من ارتكب جرائم الإبادة الجماعية بحق الإنسانية".

وفي وقت سابق أمس السبت، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، رفع حظر الوصول إلى تطبيق إنستجرام، بعد تلبية المنصة مطالب تركيا المتعلقة بلائحة الجرائم.

وأشار أورال أوغلو، إلى أن تركيا كانت قد حظرت الوصول إلى إنستجرام في الثاني من أغسطس الحالي، وذلك بسبب عدم استجابة المنصة لمطالب تركيا المتعلقة بلائحة الجرائم.