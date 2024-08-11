5 حرائق في مواقع بشمال الأراضي المحتلة بعد اعتراض هجمات من لبنان

اندلعت حرائق في 5 مناطق مختلفة، بالجليل الأعلى وهضبة الجولان شمال إسرائيل (الأراضي المحتلة)، جراء اعتراض صواريخ وطائرات بدون طيار أطلقت من جنوب لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية وصحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن حرائق اندلعت في 5 مواقع على الأقل بالجليل الأعلى وهضبة الجولان، بسبب سقوط شظايا صواريخ اعتراضية أطلقت لاعتراض طائرات بدون طيار وصواريخ أطلقت من جنوب لبنان، نحو شمال إسرائيل.

وأشارت هيئة البث إلى أن صفارات الإنذار دوت بشكل مستمر لفترة من الوقت تزامنا مع إطلاق الطائرات والصواريخ من جنوب لبنان.

فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن طواقم الإطفاء تعمل على السيطرة على الحرائق المندلعة.

وفي وقت سابق السبت، أعلن "حزب الله" اللبناني، استهداف مستوطنة "إيلون" الإسرائيلية بصلية من صواريخ ‏الكاتيوشا. ‏

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية، شنت غارة استهدفت أكثر من منزل في وسط بلدة "طير حرفا" في قضاء صور.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة عيتا الشعب، ملقيا صاروخين (جو- أرض)، وفق الوكالة.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ويأتي ذلك فيما تترقب إسرائيل منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران و"حزب الله" وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو الماضي، والقيادي البارز في الحزب فؤاد شكر، ببيروت في اليوم السابق.