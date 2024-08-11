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مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في إطلاق نار بالضفة الغربية


نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 5:09 م | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 5:09 م

قتل إسرائيلي وجرح آخر في عملية إطلاق نار، الأحد، قرب مستوطنة محولا شمال غور الأردن بالضفة الغربية، بحسب ما أعلن الإسعاف الإسرائيلي.

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن رجلا في العشرينيات من عمره قتل، وأصيب آخر في الثلاثينيات بجروح خطيرة في هجوم إطلاق نار من مركبة مسرعة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية لمطاردة منفذي الهجوم، بحسب ما أفادته «سكاي نيوز عربية»، نقلا عن الصحيفة العبرية.

وأضافت أن مسلحين أطلقوا النار على سيارتين عند شارع 90 قرب مستوطنة محولا شمال غور الأردن، فيما أبلغ أحد الجرحى الجيش بالهجوم.

وقال الجيش إنه يجري عملية مطاردة للمهاجمين قرب المستوطنة وأغلق المنطقة بحثا عنهم، ودفع بتعزيزات للوصول إلى منفذي العملية.

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