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وزيرة الداخلية الألمانية تعتزم الحد من استخدام الأسلحة البيضاء


نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 8:43 ص | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 8:43 ص

في ضوء زيادة هجمات الطعن تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تشديد قانون حيازة الأسلحة.

وأعلنت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد أن قانون حيازة الأسلحة الجديد "سيزيد من تقييد استخدام السكاكين في الأماكن العامة".

ومن المخطط تقليص طول نصل السكين المسموح بحمله في الأماكن العامة من 12 سنتيمترا إلى 6 سنتيمترات. وقالت فيزر: "نعتزم فرض حظر عام على استخدام مطوات الجيب الخطيرة. سنقدم قريبا تعديلات تتعلق بذلك في قانون حيازة الأسلحة"، داعية سلطات البلديات إلى فرض المزيد من المناطق التي يُحظر فيها حمل أسلحة أو سكاكين.

ووفقا لإحصاءات الشرطة، تم العام الماضي تسجيل 8951 حالة إذاء جسدي خطير، والتي استخدم فيها سكين إما لإيذاء شخص ما أو التهديد بذلك - بزيادة قدرها 6ر5% مقارنة بعام 2022. وبحسب تقرير "بيلد آم زونتاج"، سجلت الشرطة الاتحادية مجددا زيادة في الهجمات بسكين في النصف الأول من عام 2024 - خاصة في محطات القطار.


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