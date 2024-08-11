مسئول إيراني: نسعى جديا لإدانة جريمة الاحتلال بمدرسة التابعين في المحافل الإقليمية والدولية

أجرى المشرف على وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري، مباحثات هاتفية مع نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية «حماس» خليل الحية.

وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، اليوم الأحد، بأن باقري، جدد تعازيه باستشهاد إسماعيل هنية، وهنأ بانتخاب يحيى السنوار، رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس.

واعتبر المشرف على وزارة الخارجية الإيرانية، اختيار السنوار، رئيسًا للمكتب السياسي، أنه «أمر يبعث على الفخر»، واصفًا السنوار بـ«المجاهد الدؤوب الذي يقود القتال ضد الصهاينة في الميدان».

وأشار إلى المشاورات المكثفة التي تجريها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن جريمة الاحتلال الجديدة في العدوان على مدرسة التابعين في غزة، قائلًا إن طهران تحاول جديا إدانة تلك الجريمة في المحافل الإقليمية والدولية.

بدوره لفت الحية، إلى جريمة الاحتلال التي أدت إلى استشهاد النساء والأطفال الأبرياء في غزة، ودعا إلى الإدانة العالمية لهذا العمل الإرهابي في المحافل الدولية، مؤكدًا استمرار المشاورات مع طهران في هذا الشأن.

وأمس السبت، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، قصف إسرائيل مدرسة «التابعين» التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، وهو ما أدى لاستشهاد أكثر من 100 مواطن فلسطيني وإصابة العشرات.

واستنكرت جمهورية مصر العربية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة، في استخفاف غير مسبوق بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويضع حداً لمسلسل استهداف المدنيين العزل.

واعتبرت مصر أن استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق، وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل، كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف لإطلاق النار في القطاع، هو دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس، وإمعان في استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين تحت وطأة كارثة إنسانية دولية يقف العالم عاجزاً عن وضع حد لها.