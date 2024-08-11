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مفاجآت بالجملة.. قائمة الأهلي لمواجهة زد في الدوري

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 11 أغسطس 2024 - 1:21 ص | آخر تحديث: الأحد 11 أغسطس 2024 - 1:21 ص

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، على قائمة الفريق الأحمر لمواجهة زد، المقرر لها مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الفريقان في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد، ضمن مؤجلات الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي ضد زد على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف- حازم جمال - عمر كمال.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، معتز محمد، ريندوف، أحمد عابدين، يوسف جمال.

خط الوسط: كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، يوسف سيد عبدالحفيظ، مصطفى أبوالخير، أحمد أشرف بكري، محمد رأفت، عمر كامل، أحمد عبدالقادر، محمد عبدالله.

الهجوم: محمود كهربا.


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