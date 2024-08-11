سامي مغاوري يتحدث عن كواليس مشاركته المفاجئة في السندباد: أكثر مسرحية تسببت في توتري

وصف الفنان سامي مغاوري، مسرح مدينة العلمين الجديدة بـ «الرئة الجديدة للفن المصري»، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز المتمثل في مدينة العلمين الجديدة، والتي تضاف إلى رصيد المواطن المصري والدولة.

وكشف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «ON E» عن كواليس مشاركته بمسرحية «السندباد» على هامش مهرجان العلمين الجديدة، مع الفنان كريم عبد العزيز والفنانة نيللي كريم، مشيرا إلى انضمامه للعمل ليحل مكان الفنان بيومي فؤاد الذي اعتذر قبل العرض لأسباب خارجة عن إرادته.

وأوضح أنه قرر المشاركة إيمانًا منه بأهمية استمرارية المسرح، مشيرا إلى أنه قاتل من أجل اكتمال العمل رغم إجرائه بروفة واحدة فقط قبل العرض!

وتابع: «قدمت أكثر من 120 مسرحية.. كنت أشعر بتوتر وهذه المسرحية سببت لي توترًا مضاعفًا، لأني دخلت العرض بدون أن أشاهده، كنت أحفظ النص لكن مش عارف المشهد وأشاهده على المسرح لأول مرة، والفنان الحقيقي لابد أن يشعر بالتوتر؛ لأنه يحترم عمله».