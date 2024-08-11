نجم ليفربول يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد وبرشلونة

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كشف تقارير صحفية عن مراقبة ناديي ريال مدريد وبرشلونة موقف أحد لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي من تجديد عقده في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرتبط عدد من لاعبي ليفربول بإمكانية رحيلهم عن صفوف الريدز في الصيف الحالي نظرًا لاقتراب انتهاء عقودهم.

ويعتبر الثلاثي محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك، أبرز لاعبي ليفربول الذي ينتهي عقودهم في يونيو القادم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، برشلونة وريال مدريد يراقبا موقف ترينت ألكسندر أرنولد عن كثب.

وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد وبرشلونة يعتقدان أن ظهير الريدز على استعداد للرحيل عن قلعة أنفيلد في الصيف الحالي.