وجه روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي رسالة للجماهير، بعد الحصول على المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكتب روجيرو ميكالي عبر حسابه في موقع انستجرام: "قبل عامين وصلت إلى القاهرة بمسؤولية تأهيل فريقنا للألعاب الأولمبية وحلم العودة بالميدالية إلى الوطن".

وأضاف المدرب البرازيلي: "خلال هذا الوقت تغلبنا على الكثير من التحديات لنصبح من المتأهلين للنهائيات في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا، والوصول إلى الدور نصف النهائي في ألعاب باريس، وهو المركز الذي لم تحققه مصر منذ طوكيو 1964".

وتابع: "لقد آمنا بهذه المجموعة من اللاعبين منذ اليوم الأول، وكانوا ملتزمين تمامًا بمشروعنا. لقد شرفوا الشعب المصري على أرض الملعب. شكرًا لكم يا فراعنة".

وأكمل: "نحن نعلم أيضًا أين تكمن الأخطاء. لا توجد هزيمة، هناك تعلم.. علينا أن نتحسن في العديد من الجوانب للانتقال من الاقتراب من الميدالية إلى الفوز بالميدالية".

وأتم روجيرو ميكالي تصريحاته قائلًا: "لقد أظهرت لنا مباراة الميدالية البرونزية ذلك. التفوق في التفاصيل، مصر قادرة على تجاوز ذلك. هذه دولة عظيمة ذات إمكانات رياضية هائلة.. لكم قطعة من قلبي.. وأشكركم شكرًا جزيلًا".

وكان منتخب قد تعادل مع جمهورية الدومينيكان سلبيًا في افتتاح أولمبياد باريس 2024، ثم فاز على أوزبكستان بهدف نظيف، وإسبانيا بهدفين مقابل هدف، وباراجواي بركلات الترجيح، قبل الهزيمة أمام فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم أمام المغرب بسداسية نظيفة.