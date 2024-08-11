تامر أمين يستنكر واقعة رقص طالب جامعة الزقازيق: «الحاجة دي تعملها في بيتكم!»

انتقد الإعلامي تامر أمين، ما وصفه بحالة «الانفلات» و «التصرفات غير اللائقة» من بعض الخريجين، وذلك في معرض حديثه على ظاهرة رقص الطلاب خلال حفلات التخرج، والتي انتشرت مؤخرًا بين طلاب الجامعات، وكان آخرها واقعة طالب جامعة الزقازيق.

واستنكر خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر شاشة قناة «النهار»، مساء السبت، واقعة رقص طالب جامعة الزقازيق على أغنية مهرجانات وصفها بـ «غير اللائقة» أمام أساتذته، قائلا: «الحاجة دي تعملها في بيتكم أو قاعة أفراح، لكن في الحرم الجامعي! أنت في حرم الحرم».

وشدد على ضرورة احترام هيبة الحرم الجامعي، مشيدًا بقرار وزارة التعليم بالتحقيق في جميع الوقائع المشابهة ومحاسبة كل من شارك فيها من طلاب وموظفين وأساتذة؛ لمنع تكرار هذه الظاهرة.

كما دعا أساتذة الجامعات إلى الانسحاب من حفلات التخرج في حال تكرار هذه «المهزلة»، قائلاً: «مينفعش المزيكا تشتغل والواد يشكل ويرقص وطالع ولا في دماغه، وأنت ترتدي الزي الأكاديمي والوشاح وتقف تشارك في هذه المهزلة»، لافتا أن الأغنية كانت تحمل كلمات لا تليق بمثل هذا المكان.