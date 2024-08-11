قدم مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية ومجلس الجامعة، التهنئة للبطل الأوليمبي أحمد الجندي الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال في جامعة مصر للمعلوماتية، ونجم المنتخب الوطني للخماسي الحديث لتتويجه بالميدالية الذهبية لأولمبياد باريس 2024 والتي تستضيفها فرنسا خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري.

وسجل البطل الأولمبي أحمد الجندي الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، اسمه بأحرف من ذهب في سجلات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد أن اقتنص الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث، وتحطيمه الرقم القياسي بأداء غير مسبوق.

وشهدت الساحة الأولمبية تألق البطل أحمد الجندي الذي أنهى المنافسات برصيد 1555 نقطة، محققاً رقماً عالمياً قياسياً جديداً. وتعد هذه الميدالية الذهبية هي الأولى لمصر في أولمبياد باريس 2024.

مسيرته الرياضية

وُلد أحمد الجندي في 1 مارس 2000، وبدأ مسيرته الرياضية في سن السادسة، حيث انضم إلى فريق السباحة بأحد الأندية، ولكن شغفه بالخماسي الحديث دفعه لتوجيه إهتمامه نحو هذه الرياضة متعددة التحديات.

أحمد الجندي طالب بكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، ويعد من الطلبة المتفوقين دراسياً مثلما هو عليه الحال في الجانب الرياضي.



وبدأت مسيرته الاحترافية في نادي طلائع الجيش قبل أن ينضم إلى نادي الصيد في 2015، ثم انتقل إلى نادي الشمس في 2017. وقد أثبت نفسه مبكراً في بطولات الجمهورية، حيث حصل على المركز الثالث في سن الثامنة.



وتمكن الجندي من تحقيق ألقاب بارزة منها ذهبية بطولة العالم للشباب في أبريل 2018، وذهبية بطولة العالم للناشئين في أغسطس 2018، وذهبية أولمبياد الشباب في الأرجنتين في أكتوبر 2018. كما حصل على جائزة أفضل رياضي في عامي 2018 و2019 وجائزة آل مكتوم للإبداع الرياضي في 2018.



كما سجل أحمد الجندي حضوراً لافتًا في أولمبياد طوكيو 2020، حيث حقق الميدالية الفضية، مما عزز من مكانته كأحد أبرز لاعبي الخماسي الحديث على مستوى العالم.

أحلام وطموحات:

أعلن الجندي قبل عامين عن طموحه في تحقيق الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، واعتبرها الحلم الأكبر له. وبفضل عزيمته وإصراره، نجح في تحقيق هذا الحلم اليوم، ليُكمل مسيرته المليئة بالإنجازات.