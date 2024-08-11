وضع الإعلامي عمرو أديب، خيارين في أعقاب نتائج البعثة المصرية في أولمبياد باريس.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، إن مصر يمكن أن تكون دولة متميزة في كل شيء دون أن تكون هناك حاجة للتميز في مجال الرياضة.

وأضاف أن هناك دولًا تقرر أنها ليست دولة رياضية وبالتالي تقرر عدم المشاركة في كل الألعاب، موضحًا أن الدولة يمكنها أن تركز على ألعاب بعينها وتكون واقعية في هذا الإطار على أن تتفرغ لهم.

وأشار إلى أن مصر يمكنها أن تتنازل عن أن يكون لديها أبطال أولمبيون، على أن يكون لها نماذج لافتة يمكنها تحقيق إنجاز ما.

ولفت إلى أن الحل الثاني هو الحل المغربي، على أن يبدأ حاليًّا وانتظار النتيجة بعد عشر سنوات، حيث أنشأت المغرب أكاديمية خاصة بها، أفرزت منتخبًا عظيمًا في كأس العالم، وآخر في الأولمبياد بجانب عدد من الميداليات بعد التركيز على ألعاب معينة.



