رئيس العراق: ماضون في تعزيز سياسة الانفتاح الإيجابي مع دول الجوار

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، أن العراق ماض في تعزيز سياسة الانفتاح الإيجابي مع جميع دول الجوار وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

كما أوضح الرئيس العراقي خلال استقباله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، عمق العلاقات التاريخية، والمصالح المشتركة التي تجمع العراق وإيران وحرص العراق على تطوير أطر التعاون الثنائي بما يخدم الشعبين الجارين ويرسخ أمن واستقرار المنطقة وبما يوطد التعاون الإقتصادي والأمني، ويُسهم في إحلال السلام والازدهار لشعوب المنطقة، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وأهمية استمرار الحوار البناء بين دول المنطقة لمعالجة الأزمات، والعمل على ترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية.