العراق وإيران يوقعان مذكرة للتنسيق الأمني لحدودهما المشتركة

وقَّع العراق وإيران، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مشتركة تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.

المذكرة وقّعها مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفق بيان لمكتب الأخير.

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي، أن السوداني "رعى توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين مستشار الأمن القومي العراقي، والسيد لاريجاني تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين".

يأتي التوقيع في إطار زيارة غير معلنة المدة إلى بغداد بدأها لاريجاني الاثنين، وهي الأولى له منذ تعيينه بمنصبه في 5 أغسطس الجاري.

وخلال استقباله لاريجاني والوفد المرافق له، أكد السوداني "سعي العراق الحثيث إلى تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعزيز الشراكات المثمرة في مختلف الصعد والمجالات".

وجدد "الإشارة إلى موقف العراق المبدئي والثابت إزاء رفض العدوان الصهيوني على إيران، وكل ما يؤدي إلى تصعيد الصراعات على المستوى الإقليمي والدولي، وتأييد العراق للحوار الأمريكي الإيراني".

وفي 13 يونيو الماضي شنت تل أبيب بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، وردت الأخيرة باستهداف إسرائيل بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، قبل أن تعلن الولايات المتحدة في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار.

بدوره أكد لاريجاني "حرص حكومته على تنمية وإدامة العلاقات في مختلف المجالات، وخاصة الربط السككي بين البلدين لنقل المسافرين، والربط مع طريق التنمية والممرات الكبرى التي تشهدها المنطقة"، وفق البيان.