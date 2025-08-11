 ترامب يمدد هدنة تعليق الرسوم الجمركية مع الصين 90 يوما إضافية - بوابة الشروق
الإثنين 11 أغسطس 2025
ترامب يمدد هدنة تعليق الرسوم الجمركية مع الصين 90 يوما إضافية


نشر في: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 10:03 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 10:03 م


قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد هدنة تعليق الرسوم الجمركية مع الصين لمدة 90 يوما أضافية وفق ما نقلته شبكة "CNBC" عن مسؤول في البيت الأبيض.

جاء القرار قبل ساعات من انتهاء المهلة المقررة منتصف ليل الاثنين، والتي كانت ستشهد إعادة فرض الرسوم.

اتفق عليها الجانبان خلال مفاوضات سابقة شملت تخفيف الزيادات المتبادلة في الرسوم الجمركية وتخفيف القيود على صادرات المغناطيسات النادرة، وهي عناصر استراتيجية تُستخدم في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وكان من المقرر أن تنتهي الثلاثاء، لكن التمديد يمنح أكبر اقتصادين في العالم استقرارا نسبيا في علاقاتهما التجارية، ويؤجل خطر اندلاع مواجهة جديدة تهدد حركة التجارة العالمية.

يأتي هذا القرار بعد مفاوضات جرت الشهر الماضي في العاصمة السويدية ستوكهولم، أعرب خلالها مستشارو ترامب، عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى تمديد، كما يمنح التمديد وقتا إضافيا لبحث ملفات شائكة، أبرزها الرسوم المفروضة على خلفية تهريب مادة "الفنتانيل"، والمخاوف الأمريكية من مشتريات الصين للنفط الروسي والإيراني الخاضع للعقوبات، بالإضافة إلى الخلافات حول بيئة عمل الشركات الأمريكية في السوق الصينية.

