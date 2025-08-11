الحكومة الائتلافية اليسارية في إسبانيا: حظر الاحتفالات الإسلامية في بلدية خومييا ينتهك الدستور

طالبت الحكومة الائتلافية اليسارية في إسبانيا، السلطات المحلية في بلدة خومييا بمقاطعة مورسيا جنوبي البلاد، بإلغاء حظر صلاة المسلمين في الأماكن العامة خلال الأعياد الدينية.

وأفاد مراسل الأناضول، الاثنين، أن الحكومة الائتلافية اليسارية تقدمت بطلب إلى مجلس بلدية خومييا لإلغاء الحظر الذي تم تمريره من قبل حزبي "فوكس" و"الشعب" ويمنع أداء صلاة العيد في المراكز الرياضية العامة خلال الأعياد الدينية (رمضان وعيد الأضحى)، نظرا لكونه يشكل انتهاكا للحرية الدينية.

وأكدت الحكومة الائتلافية أن القرار المتخذ في بلدية خومييا "ينتهك الدستور الإسباني" ويجب إلغاؤه، وأن حظر احتفالات المسلمين بالأعياد يُشكل تمييزًا.

وصرحت مصادر حكومية للصحافة الإسبانية أن "احتفالًا مستمرًا منذ سنوات يتم تقييده بشكل تعسفي من قبل الحكومات المحلية والإقليمية التابعة لليمين واليمين المتطرف، وهو ما يشكل انتهاكًا لحق أساسي من حقوق حرية الدين لدى المجتمع المسلم".

وجاء قرار الحظر بعد تقديم حزب فوكس اليميني المتطرف مقترحا لمنع الصلوات الجماعية التي يقيمها ما يقدر بنحو 1500 مسلم من سكان البلدة، بحجة أنها أعمال "غريبة عن هوية البلدة"، وتم تمريره من قبل حزب الشعب الحاكم في البلدية بدعم من فوكس، ويحظر إقامة أي نشاط غير رياضي في المنشآت البلدية ما لم يكن منظما من قبل البلدية نفسها.