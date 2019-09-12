محافظ الغربية: تشغيل 18 حافلة لربط المراكز بطنطا وخدمة الطلاب

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افتتح اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية تشغيل المرحلة الثانية للنقل الجماعي والتي تتضمن تشغيل 18 حافلة جديدة مكيفة وعادة، لربط جميع مراكز المحافظة بمدينة طنطا بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد لضمان توفير وسائل نقل مريحة وتخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور.

وتتمثل خطوط سير هذه المرحلة خط ( كفر الزيات / طنطا بعدد 4 أتوبيسات – طنطا / زفتي / السنطة بعدد 6 أتوبيسات – قطور/ طنطا بعدد 3 أتوبيسات – بسيون / طنطا بعدد 5 أتوبيسات).

وبذلك تم تشغيل 42 أتوبيسًا على مرحلتين بالخطوط الداخلية والخارجية ضمن منظومة النقل الجماعي الجديدة.

وأكد محافظ الغربية أنه بالتنسيق المتواصل مع الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي تم تشغيل المرحلة الثانية للأتوبيسات قبل موعد التوريد طبقًا للتعاقد بما يأتي في صالح المواطن ، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة تعريفة الركوب بما تتناسب مع محدودي الدخل بنسبة مخفضة.

والجدير بالذكر؛ أن أتوبيسات منظومة النقل الجماعي الجديدة مزودة بشاشات ليد لعرض خطوط السير -wifi -GPS.