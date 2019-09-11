مئات الآلاف من المنازل دون كهرباء ومياه جراء اجتياح إعصار قوي لليابان

أفاد تقرير إخباري بأن مئات الآلاف من المنازل بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو ما زالت بدون كهرباء ومياه اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، وذلك منذ أن اجتاح إعصار فكساي القوي منطقة العاصمة في وقت سابق من الأسبوع.

ونسبت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية -في نشرتها باللغة الإنجليزية- إلى شركة طوكيو القابضة للكهرباء قولها إن انقطاع التيار الكهربائي استمر في التأثير على حوالي 430 ألف منزل في مقاطعة تشيبا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، ومن غير المرجح أن يتحقق هدفها المتمثل في استعادة الخدمات بالكامل قبل نهاية اليوم.

وصرح شيجميتسو ساكوما وهو مسؤول بمدينة إيتشيهارا بأن شعورًا بالاستياء شاع بين السكان جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي لليوم الثالث على التوالي، مشيرا إلى أن مئات من الأشخاص وصلوا إلى مكتب البلدية لجمع المياه وشحن هواتفهم المحمولة.