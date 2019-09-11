أبل تميط اللثام عن هاتف «آي فون 11» المزود بكاميرا ثنائية

أماطت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، اللثام عن هاتفها الذكي الرئيسي "آي فون 11 "، الذي يعد خليفة هاتفها الذكي الحالي "آي فون إكس آر".

ومثل موديل العام الماضي، يشتمل هاتف "آي فون 11" على شاشة عرض مقاسها 6.1 بوصة، ويأتي بتصميم يتطابق تقريبا مع تصميم هاتف العام الماضي، حيث يحتوي على فتحة في شاشته من أجل كاميرا "فيس آي دي" الأمامية.

وأضافت "أبل" لهاتف هذا العام خيارات لونية جديدة مثل الأرجواني والأبيض والأخضر والأصفر الأسود والأحمر.

وتعد الكاميرا الخلفية أكبر تغيير في تصميم الهاتف الجديد، حيث كان إصدار العام الماضي "آي فون إكس آر" مزودا بكاميرا وحيدة واسعة الزاوية بدقة وضوح 12 ميجا بكسل، إلا أن الهاتف الجديد "آي فون 11" أصبح يشتمل على نظام كاميرا ثنائي عن طريق كاميرا إضافية ذات زاوية واسعة جدا "ألترا وايد" بدقة وضوح 12 ميجا بكسل، تدعم التزويم البصري 2 إكس.

كما يعد الوضع الليلي "نايت مود"، الذي يعتمد على ما يعرف بالأقواس التكيفية لتحسين اللقطات التي يتم التقاطها أثناء الليل، أكبر إضافة للهاتف الجديد من أجل المنافسة مع هواتف "جوجل بكسل"، وأحدث أجهزة "نوت 10" و"نوت إس 10" من "سامسونج". أما بالنسبة لتصوير الفيديو، يتيح الهاتف التنقل بين الكاميرا العادية والكاميرا الواسعة الزاوية، بالإضافة إلى دعم التصوير بدقة وضوح "4 كيه" بمعدل يصل إلى 60 إطارا في الثانية، والتصوير بطيء الحركة، وتصوير الفواصل الزمنية، إلى جانب المدى الديناميكي الممتد الجديد عبر الكاميراتين.

وحدثت الشركة الكاميرا الأمامية في الهاتف الجديد بكاميرا "ترو ديبث" ذات زاوية واسعة جدا بدقة وضوح 12 ميجا بكسل، بالإضافة إلى التقاط فيديو بدقة وضوح "4 كيه" بمعدل 60 إطارا في الثانية، والتصوير بطيء الحركة لتصوير مقاطع فيديو السيفي المجنونة التي تسميها الشركة "سلوفيز".

ويحتوي الجهاز على أحدث معالج "أيه 13 بيونيك" من "ابل"، والذي تقول عنه الشركة إنها أسرع وحدة معالجة مركزية "سي بي يو" في أي هاتف ذكي، وأسرع وحدة معالجة رسومية "جي بي يو" في أي هاتف ذكي.

كما يشمل الهاتف ساعة إضافية من عمر البطارية زيادة على سابقه "آي فون إكس آر"، إلى جانب ما تسميه "أبل" (تطبيق فيس آي دي محسن) من المفترض أن يسرع من ميزة المسح الضوئي للوجه.

ويبدأ سعر الهاتف الجديد "آي فون 11" من 699 دولارا أمريكيا، ومن المقرر طرحه بالأسواق بداية من 20 سبتمبر الجاري؛ على أن تبدأ الشركة في تلقي طلبات حجزه يوم الجمعة المقبل.