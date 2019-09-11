محكمة تركية تبرئ نمساويا من اتهامات بالإرهاب

برأت محكمة في أنقرة، اليوم الأربعاء، مواطنا نمساويا، اتهم بكونه عضوا في جماعة إرهابية، طبقا لما قاله محاميه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف محاميه أن المحكمة رفعت أيضا حظرا على السفر ضده.

وكان الرجل، الذي يُعرف باسم "ماكس زيد"، قد تم اعتقاله في سبتمبر 2018 في أنقرة، حيث قضى ثلاثة أشهر في الحبس على ذمة المحاكمة قبل إطلاق سراحه مع منعه من السفر.

واتهم ممثلو الادعاء في بادئ الأمر النمساوي بالانتماء إلى جماعة يسارية محظورة في تركيا.

وكتب ماكس زيد مقالات تنتقد الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان وأيضا بشأن حزب العمال الكردستاني المحظور في صحف يسارية.

ويصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.