 حملة لإزالة التعديات والإشغالات لعودة الانضباط بحي غرب المنصورة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حملة لإزالة التعديات والإشغالات لعودة الانضباط بحي غرب المنصورة

نعمان سمير:
نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 5:00 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 5:00 م

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حى غرب، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع بنطاق الحى والتى تعوق حركة الماره.

وتم رفع الإعلانات المخالفة والغير مرخصة والمنتهى ترخيصها، وإشغالات المحلات والمطاعم والكافتيريات والأكشاك والباعة الجائلين، ورفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات و الحواجز الأسمنتية وأطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات لحجز أماكن لسياراتهم الخاصة.

وأكد رئيس حى غرب المنصورة، تكثيف الحملات لرفع كافة التعديات على الطريق، وضرورة التعامل بحزم وعدم التهاون فى رفع جميع التعديات.


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