مجموعة إنديتكس الإسبانية للأزياء المالكة لزارا تعلن استمرار النمو في الربع الثاني

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أعلنت عملاقة الأزياء الإسبانية مجموعة "إنديتكس" المالكة للعلامة التجارية "زارا" عن تسارع وتيرة النمو للمجموعة في سوق يشهد منافسة كبيرة في الربع الثاني هذا العام.

وذكرت المجموعة القابضة التي تتخذ من مدينة أرتيتشو بشمال غربى إسبانيا مقرا لها أن مبيعاتها في النصف الأول من هذا العام ارتفعت بنسبة 7% لتصل إلى 8ر12 مليار يورو (1ر14 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها العام السابق.

وتواصل العلامة التجارية الأساسية في الشركة "زارا" تسجيل نصيب الأسد من المبيعات.

وتستمر المجموعة فى الإبقاء على التكاليف تحت السيطرة. وبلغ صافي الربح 5ر1 مليار يورو، بزيادة 10% على أساس سنوي.

وقالت مجموعة إنديتكس، وهي منافس رئيسي لعملاقة الملابس السويدية "اتش آند ام"، إنها حققت تطورا إيجابيا في جميع النواحي، سواء في مبيعات المتاجر أو عبر الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، استمر التوسع في مبيعات الإنترنت: وتربط مجموعة إنديتكس المزيد والمزيد من البلدان في جميع أنحاء العالم بشبكتها عبر الإنترنت.

ووفقا لإنديتكس، تم تسجيل بداية جيدة لموسم الخريف/الشتاء الجديد. وزادت المبيعات بنسبة 8% بالعملات المحلية في الفترة بين 1 أغسطس و8 سبتمبر.