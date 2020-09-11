البابا فرنسيس يوفد مبعوثا بارزا من الفاتيكان إلى بيلاروس

توجه وزير خارجية دولة الفاتيكان، رئيس الأساقفة بول جالاجر، في مهمة إلى بيلاروس للتعبير عن "اهتمام وقرب" البابا فرنسيس للبلاد والكنيسة الكاثوليكية المحلية، بحسب بيان للكرسي الرسولي.



وذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية، أن الزيارة ستستمر حتى يوم الثلاثاء. وقد التقى بالفعل مع وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.



ويعتقد أن جالاجر هو أول دبلوماسي غربي يزور بيلاروس منذ أن أثارت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي أجريت في التاسع من أغسطس احتجاجات واسعة النطاق وقمعا من جانب السلطات .



وانتقد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، من بين آخرين، رئيس أساقفة مينسك الكاثوليكي، تاديوش كوندروسيوفيتش، الذي تم منعه من دخول بيلاروس بعد قيامه برحلة إلى بولندا في أواخر أغسطس.