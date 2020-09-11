 مايكروسوفت: استهداف قراصنة من روسيا والصين وإيران للانتخابات الأمريكية - بوابة الشروق
الجمعة 11 سبتمبر 2020 3:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

مايكروسوفت: استهداف قراصنة من روسيا والصين وإيران للانتخابات الأمريكية

مايكروسوفت
مايكروسوفت
د ب أ
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 3:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 3:09 ص

قالت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت، اليوم الخميس، إن قراصنة معلومات موجودون في روسيا والصين وإيران يستهدفون حملات الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل التصويت المقرر يوم 3 نوفمبر المقبل.

جاء إعلان الشركة الموجود مقرها في مدينة سياتل الأمريكية عن تورط الدول الثلاث في أعمال قرصنة على الانتخابات الأمريكية متفقًا مع تقديرات أجهزة المخابرات الأمريكية.

وأوضحت الشركة أن هجمات من الصين استهدفت بدون نجاح حملة المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن ومنظمات تابعة للحملة ، إلى جانب جانب استهداف هيئات مثل مراكز الأبحاث التي تركز على السياسة الخارجية.

وأضافت أن القراصنة الروس يبدو انهم مرتبطون بمجموعات نشطت أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة عام 2016، ويستهدف هؤلاء القراصنة مستشارين، يعملون مع كلا المرشحين الديمقراطي بادين والجمهوري الرئيس دونالد ترامب ومراكز الأبحاث الأمريكية وحزب الشعب الأوروبي والأحزاب السياسية في بريطانيا.

وعن القراصنة الإيرانيين قالت الشركة الأمريكية إنهم حاولوا استهدف البيت الأبيض وحملة الرئيس ترامب لكنهم فشلوا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك