ترامب: أمريكا ستلاحق الإرهابيين دائما

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذكرى وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 أن حملة تعقب الإرهاب الدولي ستستمر بصورة مشددة.

وقال ترامب اليوم الجمعة: "أمريكا لن تتوقف أبدا عن ملاحقة الإرهابيين الذين يهددون شعبنا".

وألقى ترامب كلمته هذه في موقع تحطم إحدى الطائرات الأربعة المخطوفة في ذلك اليوم، وهي رحلة يونايتد إيرلاينز 93 قرب مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.

كانت الطائرة تحطمت بعد أن حاول أحد الركاب التغلب على الخاطفين، ويقول المحققون إن الطائرة كانت في طريقها إلى واشنطن.

وضربت ثلاث طائرات أخرى مختطفة برجي التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع الأمريكية بالقرب من واشنطن.

وكان نائب الرئيس مايك بنس والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن حضرا في وقت سابق مراسم تذكارية في مركز التجارة العالمي، كما أعلن بايدن عن عزمه زيارة النصب التذكاري لضحايا الرحلة 93 يوم الجمعة.