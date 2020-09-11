متابعة سير أعمال اختبار الطلاب المتقدمين لمدرسة تمريض مطروح من خلال المحافظة

تابعت نائب محافظ مطروح أعمال اختبار الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة التمريض الثانوية ، وذلك بمدرسة التمريض الملحقة بمبنى مستشفى مطروح العام حيث اطمئنت نائب محافظ مطروح على سير الاختبارات والالتزام بالضوابط والشروط المعمول بها والاستماع لمطالب عدد من أولياء أمور الطلاب .



وأكدت نائب محافظ مطروح على الشفافية وإتاحة الفرصة وتحقيق المساواة لجميع أبناء المحافظة المتقدمين وفقا للشروط والضوابط المعلن عنها للالتحاق بمدرسة التمريض سواء من الطلاب أو الطالبات و قياس قدرات الطلاب لاختيار العناصر المؤهلة لهذا النوع الفنى من التعليم.



من الجدير بالذكر أن محافظ مطروح وافق بالتنسيق مع وزارة الصحة على فتح فصلين للطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية الثانوية هذا العام فى اطار العمل على توفير كوادر فنية فى التمريض بمستشفيات مطروح لخدمة اهالى المحافظة.