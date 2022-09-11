مواقيت الصلاة اليوم الأحد 11 سبتمبر في المحافظات

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 11 سبتمبر في المحافظات - أرشيفية

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 11 سبتمبر في المحافظات والتي تعتبر محل اهتمام العديد من المواطنين في الأماكن المختلفة، للمبادرة بالصلاة على أوقاتها وضبط المنبه على مواقيت الصلاة حتى لا يمر وقتها.

ونرصد في السطور التالية مواقيت الصلاة في العديد من المحافظات المختلفة، لتتعرف على مواعيد كل فرض بداية من الفجر حتى العشاء.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

موعد اذان الفجر : 4:09 ص

موعد اذان الظهر : 11:52 ص

موعد اذان العصر : 3:23 م

موعد اذان المغرب : 6:06 م

موعد اذان العشاء : 7:24 م

مواقيت الصلاة في الجيزة اليوم

موعد اذان الفجر : 4:09 ص

موعد اذان الظهر : 11:52 ص

موعد اذان العصر : 3:23 م

موعد اذان المغرب : 6:06 م

موعد اذان العشاء : 7:24 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد اذان الفجر : 4:04 ص

موعد اذان الظهر : 11:48 ص

موعد اذان العصر : 3:19 م

موعد اذان المغرب : 6:02 م

موعد اذان العشاء : 7:21 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد اذان الفجر : 4:13 ص

موعد اذان الظهر : 11:57 ص

موعد اذان العصر : 3:29 م

موعد اذان المغرب : 6:11 م

موعد اذان العشاء : 7:31 م

مواقيت الصلاة في بورسعيد

موعد اذان الفجر : 4:03 ص

موعد اذان الظهر : 11:47 ص

موعد اذان العصر : 3:19 م

موعد اذان المغرب : 6:02 م

موعد اذان العشاء : 7:22 م

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

موعد اذان الفجر : 4:12 ص

موعد اذان الظهر : 11:53 ص

موعد اذان العصر : 3:24 م

موعد اذان المغرب : 6:07 م

موعد اذان العشاء : 7:25 م

مواقيت الصلاة في قنا اليوم

موعد اذان الفجر : 4:08 ص

موعد اذان الظهر : 11:46 ص

موعد اذان العصر : 3:15 م

موعد اذان المغرب : 5:58 م

موعد اذان العشاء : 7:13 م

مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم

موعد اذان الفجر : 4:12 ص

موعد اذان الظهر : 11:50 ص

موعد اذان العصر : 3:19 م

موعد اذان المغرب : 6:02 م

موعد اذان العشاء : 7:18 م

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد اذان الفجر : 4:07 ص

موعد اذان الظهر : 11:51 ص

موعد اذان العصر : 3:23 م

موعد اذان المغرب : 6:06 م

موعد اذان العشاء : 7:25 م