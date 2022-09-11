 زلزال بقوة 6.2 درجة يتبعه هزات ارتدادية قوية بجزر مينتاواي غرب إندونيسيا - بوابة الشروق
الأحد 11 سبتمبر 2022 11:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

زلزال بقوة 6.2 درجة يتبعه هزات ارتدادية قوية بجزر مينتاواي غرب إندونيسيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 10:41 ص | آخر تحديث: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 10:42 ص

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية عن هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.3 درجة على مقياس ريختر بعد زلزال بقوة 6.2 درجة، هز جزيرة سيبيروت في منطقة جزر مينتاواي، مقاطعة غرب سومطرة.

وقال القائم بأعمال رئيس مركز الزلازل والتسونامي التابع لوكالة الأرصاد الجوية داريون - نقلا عن وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية، اليوم الأحد- "اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا بتوقيت غرب إندونيسيا، وقعت هزة ارتدادية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر".

وأوضح أن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 كان عند 1.18 درجة جنوبا وخط عرض 98.53 درجة شرقا أو في منطقة غرب سيبيروت بمقاطعة سومطرة الغربية، وعلى عمق 27 كيلومترا (كم).

وأضاف "بالنظر إلى موقع وعمق مركز الزلزال، فقد كان زلزالًا ضحلًا، ومع شدته، شعر جميع السكان تقريبًا بالزلزال".

وحتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع أضرار نتيجة للزلزال.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسط، في إندونيسيا، قد أعلن أمس السبت، أن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة بابوا شرقي إندونيسيا، موضحا أن الزلزال وقع على بعد 262 كيلومترا بين شرق وشمال مدنية بياك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك