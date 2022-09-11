أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية عن هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.3 درجة على مقياس ريختر بعد زلزال بقوة 6.2 درجة، هز جزيرة سيبيروت في منطقة جزر مينتاواي، مقاطعة غرب سومطرة.

وقال القائم بأعمال رئيس مركز الزلازل والتسونامي التابع لوكالة الأرصاد الجوية داريون - نقلا عن وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية، اليوم الأحد- "اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا بتوقيت غرب إندونيسيا، وقعت هزة ارتدادية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر".

وأوضح أن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 كان عند 1.18 درجة جنوبا وخط عرض 98.53 درجة شرقا أو في منطقة غرب سيبيروت بمقاطعة سومطرة الغربية، وعلى عمق 27 كيلومترا (كم).

وأضاف "بالنظر إلى موقع وعمق مركز الزلزال، فقد كان زلزالًا ضحلًا، ومع شدته، شعر جميع السكان تقريبًا بالزلزال".

وحتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع أضرار نتيجة للزلزال.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسط، في إندونيسيا، قد أعلن أمس السبت، أن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة بابوا شرقي إندونيسيا، موضحا أن الزلزال وقع على بعد 262 كيلومترا بين شرق وشمال مدنية بياك.